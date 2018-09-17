American Thinker (США): Путин останется еще надолго, а когда он умрет, с ним умрет и российское государство.

Владимир Путин возглавил Россию в возрасте 47 лет. Теперь ему 66. Первые два срока Путина были в общем и целом успешны: при нем произошел рост российской экономики, армия была модернизирована, а также он успешно — хоть и неоднозначными средствами — разрешил давний конфликт России с чеченскими повстанцами и Грузией , страной, имеющей статус наблюдателя при НАТО . Все эти достижения принесли ему популярность среди российского электората. Если использовать популярную фразу, он снова сделал Россию великой после беспорядочного десятилетия, последовавшего за развалом Советского Союза.

Однако, как говорил герой «Темного рыцаря» Харви Дэнт, «ты либо умираешь героем, либо живешь до тех пор, пока не становишься злодеем». Ровно это и произошло в современной России (хотя в этом случае назвать Владимира Путина «героем» можно лишь субъективно). Путин мог покинуть свое кресло в 2008 и остаться в памяти в общем и целом хорошим лидером (во всяком случае по российским меркам). Однако вместо этого он превратился в жесткого автократа. Путин временно отказался от президентства и стал премьером. Однако сделал он это не столько из вашингтоновской верности конституции, сколько из макиавеллианского стремления перехитрить внешних наблюдателей и переписать конституцию под себя.

Какая такая конституция?

Путин вновь вернулся в Кремль в 2012 — после совершенно бесчестных выборов, в которых множество россиян (в ряде случаев при поддержке западных НГО) выступили против его возвращения. С тех пор Путин встал на тропу войны. Он начал сосредотачивать все большую власть в своих руках и в руках своих московских соратников; он развязал откровенно враждебную военную кампанию против Запада (хотя Запад трудно назвать совершенно невиновным в создании обстоятельств, которые привели к этому положению); он последовательно уничтожил всех внутренних соперников.

В 2018 Путина снова избрали президентом. Согласно нынешней Конституции России, президент Путин должен покинуть пост в 2024 году. К тому времени ему будет 72. Несмотря на то, что средняя продолжительность жизни современного российского мужчины составляет 66 лет, Путин выглядит совершенно здоровым — этот образ лишь подкрепляется его неуемной привычкой кататься по русскому Дальнему Востоку с обнаженным торсом и демонстрировать свои таланты в дзюдо по мановению ушанки.

Иными словами, у Путина есть все шансы дожить до 2024 года здоровым, а может, и остаться президентом России еще на один срок. Более того, даже если бы он не хотел уходить, маловероятно, что кто-то из его вероятных наследников сумеет удержать Россию единой. Даже сегодня, по мере наращивания власти Путина, окраины страны продолжают ветшать. Только сильная рука — железный кулак центральной власти — удерживает огромные просторы Российской Федерации вместе. Эту центральную власть все больше воплощает Владимир Путин.

Правление Путина давно уже походит на то, как управляют своими государствами лидеры других стран бывшего СССР, таких как Белоруссия или Казахстан. Следуя автократическим принципам, Путин зачистил любых потенциальных преемников. Единственный раз он попытался подобрать себе наследника — Дмитрия Медведева — и остался полностью разочарован. Сочтя молодого юриста слишком дружелюбным к Западу, Путин лишил Медведева реальной власти к середине его единственного срока.

Небогатые резервы

В будущем, когда настанет время искать нового президента, Россия окажется в сложном положении. Все новое поколение российских лидеров — лакеи Путина. Как и Медведев, они лишены воображения и не обладают никакими выдающимися качествами, помимо своего положения. Многие говорили то же о Владимире Путине, когда его выбрал своим наследником Борис Ельцин . Однако Ельцин был слабым и в определенной мере незлобивым лидером, тогда как Путин — автократ, ревниво берегущий свою власть. Что ни говори о ельцинской системе, а она позволила подняться новым лидерам. Путинская же автократия лишила Россию сколько-то компетентных элит, готовых сменить Путина после его ухода.

Чем ближе к 2024, тем больше вероятность того, что Путин изменит российскую конституцию так, чтобы оставаться у власти без ограничений — он уже вносил в нее изменения в 2012 году. Как только это произойдет, можно начинать отсчет до краха России. В конце концов, какую бы систему ни оставил после себя Путин, это будет не демократия, как не был демократией Ирак после Саддама Хуссейна . Учитывая слабость любых потенциальных преемников Путина, скорее всего, Россия расколется по границам своих федеративных республик. Она превратится в государство, охваченное хаосом и вооруженное ядерным — и не только — оружием массового поражения.

К тому, чтобы удержать Россию единой после ухода Путина, плохо приспособлено не только младшее, но и старшее поколение российских элит. К тому времени, когда Путин покинет свою должность, его представители будут либо слишком жестокими, либо слишком старыми.

Дорогой Пентагон , готовься к коллапсу России и распространению ее ядерного оружия

Поэтому я предлагаю Пентагону и американским союзникам начать планировать свои действия после ухода Путина от власти. Как западные правительства предотвратят распространение российского оружия массового поражения? После Путина маловероятно, чтобы Москва сумела сохранить единый контроль над своими войсками.

Пентагону следует начать готовиться к этому сценарию уже сейчас — думать, как сдержать распространение ядерных вооружений и кого тайно подкупить в России, чтобы предотвратить утерю ее оружия массового поражения.

После этого европейским лидерам настанет пора задуматься о том, что делать с неизбежным потоком беженцев из рушащейся России. Азия, с другой стороны, должна будет приготовиться к захвату Китаем львиной доли земли и природных ресурсов России, которые превратят его в энергетическую сверхдержаву, воистину способную соперничать с США.

Мировым лидерам пора начинать обхаживать глав различных регионов России, и устанавливать непосредственные связи с теми, кто встанет во главе государств, что зародятся в пепле рушащейся России.

США нельзя надеяться на лучшее касательно будущего России. Американским политикам нужно отталкиваться от предположения, что Путин сохранит власть и продолжит раскол российского общества. В этом случае российское государство умрет вместе с самим Путиным.