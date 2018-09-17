Вице-спикер Рады обвинила Порошенко в коррупции и ведении бизнеса с РФ

"За четыре года увеличилась наша зависимость от российской экономики. Это интеграция, которую обеспечивает наш президент", — сказала она. «К сожалению, наш президент — президент олигархов, а не украинского народа. Он остается гарантом олигархической коррупционной системы и не может быть гарантом ни европейской, ни евроатлантической интеграции», — подчеркнула Сыроид.

В начале сентября с обвинениями в адрес Порошенко в ведении «частной торговли» с Россией заявляла лидер фракции «Батькивщина» в Раде Юлия Тимошенко . Она в контексте роста торговли обвинила президента в «пустой патриотической риторике» в преддверии выборов, за которой «скрывается огромная коррупция».

Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года, а выборы в украинский парламент — на 27 октября 2019 года.