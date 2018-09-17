Вице-спикер Рады обвинила Порошенко в коррупции и ведении бизнеса с РФ 

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид обвинила президента страны Петра Порошенко в коррупции, покровительстве олигархов и ведении бизнеса с РФ. Об этом она заявила в понедельник на совещании в парламенте.
"За четыре года увеличилась наша зависимость от российской экономики. Это интеграция, которую обеспечивает наш президент", — сказала она. «К сожалению, наш президент — президент олигархов, а не украинского народа. Он остается гарантом олигархической коррупционной системы и не может быть гарантом ни европейской, ни евроатлантической интеграции», — подчеркнула Сыроид.
В начале сентября с обвинениями в адрес Порошенко в ведении «частной торговли» с Россией заявляла лидер фракции «Батькивщина» в Раде Юлия Тимошенко. Она в контексте роста торговли обвинила президента в «пустой патриотической риторике» в преддверии выборов, за которой «скрывается огромная коррупция».
Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года, а выборы в украинский парламент — на 27 октября 2019 года.