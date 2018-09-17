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Порошенко подписал указ о прекращении договора о дружбе с Россией
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Порошенко подписал указ о прекращении договора о дружбе с Россией 

RT на русском + ещё 3 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.
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