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Порошенко подписал указ о прекращении договора о дружбе с Россией
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Порошенко подписал указ о прекращении договора о дружбе с Россией
RT на русском
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ещё 3
3 часа назад
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Фото:
Федеральное агентство политических новостей
Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.
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