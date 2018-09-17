Ещё
Песков прокомментировал сообщения о связи Петрова и Боширова с Минобороны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков прокомментировал сообщения о связи Петрова и Боширова с Минобороны 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Лучше доверять словам президента об Александре Петрове и Руслане Боширове, чем сообщениям об их якобы связях с Минобороны, считают в Кремле.
"Слова президента для меня большее основание для доверия, чем обезличенная информация о разных номерах телефонов", — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Напомним, что Владимир Путин назвал Петрова и Боширова гражданскими, а не военными, но журналисты, позвонив на номер, который якобы увидели в их документах, попали в приемную Минобороны.
Петрова и Боширова в Лондоне подозревают в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Они отрицают эти обвинения.
Российская Газета: последние новости
В Кремле прокомментировали информацию о якобы отставке главы Хакасии ЦИК: Итоги выборов в Приморье подведут после рассмотрения всех жалоб Второй тур на выборах губернатора раньше всех прошел в Приморье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю105
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17112
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17302
Николай Носков госпитализирован2
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17251
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
03:24
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17
В мире
04:55
Минобороны заявило о фальсификации видео по MH17
Армия
00:45
Николай Носков госпитализирован
Шоу-бизнес
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
06:32
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17
В мире Украина
37:27
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17
Армия Войска
04:50
Порошенко разорвал дружбу с Россией
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение