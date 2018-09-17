Песков прокомментировал сообщения о связи Петрова и Боширова с Минобороны 

Лучше доверять словам президента об Александре Петрове и Руслане Боширове, чем сообщениям об их якобы связях с Минобороны, считают в Кремле.
"Слова президента для меня большее основание для доверия, чем обезличенная информация о разных номерах телефонов", — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Напомним, что Владимир Путин назвал Петрова и Боширова гражданскими, а не военными, но журналисты, позвонив на номер, который якобы увидели в их документах, попали в приемную Минобороны.
Петрова и Боширова в Лондоне подозревают в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Они отрицают эти обвинения.