Названы самые яркие афоризмы российских политиков

Одним из наиболее упоминаемых изречений британского политика в связи с так называемым "делом Скрипалей" стала произнесенная ею в марте фраза "highly likely". Мэй утверждала, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен российским боевым нервно-паралитическим отравляющим веществом "Новичок", а Россия , "с большой долей вероятности" (перевод словосочетания highly likely с англ.), ответственна за отравление. После выступления Мэй словосочетание стало популярным объектом иронии в социальных сетях, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила фразу "highly Likely Russia" (с большой долей вероятности, Россия — пер. с англ.) с заклинанием против России.