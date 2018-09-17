Ещё
Контакты лидеров России и Ирана пока не планируются, заявил Песков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Контакты лидеров России и Ирана пока не планируются, заявил Песков 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Контакты лидеров РФ и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани пока не планируются, но их исключать нельзя, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Пока нет, хотя этого нельзя исключать, потому что оперативная ситуация требует интенсивных контактов, диалога", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируются ли контакты с Ираном вслед за переговорами Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
В понедельник Путин в Сочи проведет переговоры с турецким коллегой. Стороны обсудят ситуацию в Сирии, в частности в Идлибе.
Последние новости
Как у России нашли бессовестные деньги Немцы уличили США в обходе санкций. Те просто оказались хитрее Они все крушат: банда подростков под Курганом держит в страхе все село
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17139
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю112
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17306
Николай Носков госпитализирован3
Минобороны заявило о фальсификации видео по MH1718
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
03:24
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17
В мире
04:55
Минобороны заявило о фальсификации видео по MH17
Армия
00:45
Николай Носков госпитализирован
Шоу-бизнес
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
06:32
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17
В мире Украина
37:27
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17
Армия Войска
04:50
Порошенко разорвал дружбу с Россией
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение