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Кремль отреагировал на данные о связи «отравителя» Скрипалей с Минобороны
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Кремль отреагировал на данные о связи «отравителя» Скрипалей с Минобороны 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доверяет словам главы государства Владимира Путина о личностях Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых «по делу Скрипалей». Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 17 сентября.
«Слова президента для меня являются большим основанием для доверия, чем обезличенная информация о разных номерах телефонов», — сказал Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал информацию о том, что журналисты, дозвонившиеся на телефонный номер, который якобы фигурировал в документах на загранпаспорт Петрова, попали в приемную Минобороны.
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12 сентября Владимир Путин заявил, что власти нашли граждан, обвиняемых Лондоном в отравлении в Солсбери бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Глава государства также указал, что подозреваемые — гражданские лица.
Позже Песков сообщил, что оснований для задержания Александра Петрова и Руслана Боширова у российских правоохранительных органов на данный момент нет.
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