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В Кремле оценили ситуацию в Идлибе
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В Кремле оценили ситуацию в Идлибе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган продолжат обсуждение урегулирования сирийской проблематики, ситуация в провинции Идлиб сложная, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Ситуация острая с Идлибом», — приводит его слова РИА «Новости».
Песков напомнил, что некоторое время назад сирийская проблематика обсуждалась на трехсторонних переговорах России, Ирана и Турции.
Теперь Москва и Анкара затронут этот вопрос в двустороннем формате. «Ситуация сложная, есть определенные различия в подходах», — отметил Песков, добавив, что это требует обсуждения.
Встреча президентов России и Турции запланирована на понедельник, они пройдет в Сочи.
Эрдоган в интервью турецким СМИ в самолете по возвращении из Азербайджана в понедельник заявил, что Турция намерена продолжить укреплять позиции в сирийском регионе Идлиб, передает ТАСС со ссылкой на газету Habertürk.
«Мы не можем допустить того, чтобы у нас были там какие-либо слабые места, поэтому мы продолжим усиление», — пообещал турецкий лидер, добавив, что мирные люди могут пострадать, если кто-то другой возьмет инициативу в свои руки в этом регионе.
Эрдоган также высказался за решения ситуации в Идлибе совместно с Россией и международной коалицией, возглавляемой США. Он выразил надежду на позитивный диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
«Во время тегеранского саммита (с участием лидеров России, Ирана и Турции 7 сентября — прим. ВЗГЛЯД) я увидел Путина в гораздо более позитивном свете. Хочу, чтобы и далее они демонстрировали такой же позитивный подход [к урегулированию в Идлибе]», — сказал Эрдоган.
«Мы снова обсудим с господином Путиным Сирию и Идлиб. Если ситуация там продолжит развиваться в том же ключе, результаты могут быть очень тяжелыми», — сказал турецкий лидер.
Он отметил, что у Турции есть разногласия с Соединенными Штатами по сирийскому вопросу. «С Германией и Францией мы ранее уже проводили переговоры. А с Россией мы [на практике] занимаемся этой проблемой», — отметил Эрдоган.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно разбиралась в том, почему сирийская армия до сих пор не начала операцию в Идлибе.
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