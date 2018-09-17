В Кремле оценили ситуацию в Идлибе

«Ситуация острая с Идлибом», — приводит его слова РИА «Новости».

Песков напомнил, что некоторое время назад сирийская проблематика обсуждалась на трехсторонних переговорах России Ирана и Турции.

Теперь Москва Анкара затронут этот вопрос в двустороннем формате. «Ситуация сложная, есть определенные различия в подходах», — отметил Песков, добавив, что это требует обсуждения.

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Эрдоган в интервью турецким СМИ в самолете по возвращении из Азербайджана в понедельник заявил, что Турция намерена продолжить укреплять позиции в сирийском регионе Идлиб, передает ТАСС со ссылкой на газету Habertürk.

«Мы не можем допустить того, чтобы у нас были там какие-либо слабые места, поэтому мы продолжим усиление», — пообещал турецкий лидер, добавив, что мирные люди могут пострадать, если кто-то другой возьмет инициативу в свои руки в этом регионе.

Эрдоган также высказался за решения ситуации в Идлибе совместно с Россией и международной коалицией, возглавляемой США. Он выразил надежду на позитивный диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

«Во время тегеранского саммита (с участием лидеров России, Ирана и Турции 7 сентября — прим. ВЗГЛЯД) я увидел Путина в гораздо более позитивном свете. Хочу, чтобы и далее они демонстрировали такой же позитивный подход [к урегулированию в Идлибе]», — сказал Эрдоган.

«Мы снова обсудим с господином Путиным Сирию и Идлиб. Если ситуация там продолжит развиваться в том же ключе, результаты могут быть очень тяжелыми», — сказал турецкий лидер.

Он отметил, что у Турции есть разногласия с Соединенными Штатами по сирийскому вопросу. «С Германией и Францией мы ранее уже проводили переговоры. А с Россией мы [на практике] занимаемся этой проблемой», — отметил Эрдоган.