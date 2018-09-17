Песков: Кремль наблюдает за ходом выборов в Приморье 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на Центральную избирательную комиссию.
"Главное — это ЦИК", — заявил он.
Напомним, 16 сентября в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. После обработки 97,87% протоколов врио губернатора Андрей Тарасенко ("Единая Россия") отставал от своего соперника коммуниста Андрея Ищенко. Однако после обработки 99,03% протоколов он вышел вперед с промежуточным итогом 49,02%. Ищенко заявил, что не признает себя проигравшим и намерен обжаловать результаты выборов.