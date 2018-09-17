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Песков прокомментировал выборы в Приморье
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Песков прокомментировал выборы в Приморье 

News.ru 5 часов назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с выборами в Приморье. Там, при голосовании за кандидатуры нового губернатора, победу над коммунистом. который вырывался вперед, по итогам подсчета голосов неожиданно одержал единоросс. Наблюдатели заявляют о массовых фальсификациях.
«Мы также наблюдаем. Были заявления, что пока нет ни одной официальной жалобы. Заявления Памфиловой слышали, давайте на них ориентироваться», — сообщил Песков журналистам.
Как писал News.ru, ЦИК будет разбираться в ситуации с губернаторскими выборами в Приморье, сообщила глава избирательной комиссии Элла Памфилова. До тех пор, пока это не произойдет, их окончательный победитель не будет определен.
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