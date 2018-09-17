Ещё
Песков высказался о расследовании по Петрову и Боширову
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков прокомментировал расследование по Петрову и Боширову 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о личностях Александра Петрова и Руслана Боширова, заявил, что большим основанием для доверия являются слова Владимира Путина, чем обезличенная информация
"Слова президента для меня являются большим основанием для доверия, чем обезличенная информация разного характера", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать разницу в словах президента, который говорил, что Боширов и Петров гражданские люди, и опубликованным расследованием о том, что информация о них засекречена, а телефоны в их карточке аналогичны телефонным номерам Минобороны.
В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.
Впоследствии Петров и Боширов дали 25-минутное интервью RT и Sputnik, в котором заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. В МИД Великобритании интервью назвали лживым, а также примером очередного "запутывания вопроса" Россией. Москва претензии Лондона отвергла: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не понимает, на каком основании делаются такие заявления, а "ложью оказалось заявление британской стороны относительно того, что таких людей не существует".
В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.
Последние новости
Как у России нашли бессовестные деньги Немцы уличили США в обходе санкций. Те просто оказались хитрее Они все крушат: банда подростков под Курганом держит в страхе все село
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю105
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17112
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17302
Николай Носков госпитализирован2
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17251
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
03:24
Запад резко отреагировал на доклад России по MH17
В мире
04:55
Минобороны заявило о фальсификации видео по MH17
Армия
00:45
Николай Носков госпитализирован
Шоу-бизнес
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
06:32
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17
В мире Украина
37:27
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17
Армия Войска
04:50
Порошенко разорвал дружбу с Россией
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение