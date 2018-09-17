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Посольство РФ пока не получило данных о якобы пострадавшем в Солсбери
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Посольство РФ пока не получило данных о якобы пострадавшем в Солсбери 

РИА Новости 1 час назад
ПОСОЛЬСТВО РФ ПОКА НЕ ПОЛУЧИЛО ОФИЦИАЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТ ПОЛИЦИИ ЛОНДОНА И УИЛТШИРА О ЯКОБЫ ПОСТРАДАВШЕМ В СОЛСБЕРИ РОССИЯНИНЕ — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
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