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Путин дал ряд поручений к юбилею Конституции РФ
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Путин дал ряд поручений в связи с празднованием принятия Конституции России 

РИА Новости + ещё 6 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений в связи с празднованием 25-летия принятия Конституции России, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 25-летия принятия Конституции Российской Федерации", — говорится в распоряжении.
Кроме этого, Путин поручил утвердить прилагаемый в распоряжении состав организационного комитета, которому, в свою очередь, необходимо в течение месяца разработать и утвердить план основных мероприятий.
Данным распоряжением Путин назначил первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко председателем организационного комитета.
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