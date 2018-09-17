«Покупка» Курил провалилась

Абэ провалил «покупку» Курил за мирный договор с Россией

"Вся суть навязываемых России переговоров о мирном договоре состоит в том, что этот документ Токио пытается Москве "продать". Цена этого документа — четыре острова Курильской гряды, довольно дорогая плата за сомнительные перспективы, которые мирный договор может принести. Однако Япония уже много десятилетий пытается навязать российской стороне тезис о важности этой бумаги и крайней необходимости ее подписания.

Японский премьер Синдзо Абэ этим тезисом старательно манипулирует, заявляя, что сможет решить территориальный вопрос с РФ. Но российский президент Владимир Путин уже сказал: "Мы территориями не торгуем". Потому надежды Абэ, что совместное освоение островом и экономическое сотрудничество подвигнут Москву на территориальные уступки, на мой взгляд, не могут оправдаться. Понимают это и в Японии: многие эксперты этой страны открыто говорят, что план Абэ бесперспективен. Но тот вместе со своей партией стоит на прежних позициях: все четыре острова должны быть переданы Японии", — отмечает аналитик.

Премьер Японии заявил во время предвыборных дебатов с бывшим министром обороны Сигэру Исибой, что напомнил Путину позицию Токио по территориальному вопросу.

"Я неоднократно озвучивал нашу позицию президенту Путину, согласно которой сначала должен быть решен территориальный вопрос и только затем решена проблема мирного договора", — сказал он. И добавил: Путин якобы уверил японского чиновника, будто "обязательно решит проблему" спорных Курильских островов.

Исиба парировал: "Россия одержима территориальной целостностью, и уступка даже небольшой территории означает для нее потерю суверенитета".

"В Японии все активнее критикуют Абэ за безрезультатность политики по Курилам — ему вспоминают, что он встречался с Путиным уже более 20 раз, но ни малейших подвижек в решении вопроса не наметилось. Действительно, на прошедшем недавно Восточном экономической форуме (ВЭФ) во Владивостоке встреча японского премьера с президентом РФ была 23-й по счету. И даже предложенная Токио программа экономического сотрудничества из восьми пунктов надежд на положительное для японцев решение не дала.

Когда на ВЭФ Путин предложил заключить мирный договор до конца года и безо всяких условий, для Японии это было очень неожиданно. Абэ даже не прореагировал на это — слова российского президента явно застали его врасплох, он не знал, что ответить. За это его сильно критиковали в японской прессе, и он вынужден был оправдываться. Слова о привязке мирного договора к территориальному вопросу — часть этих оправданий", — подчеркивает эксперт.

Номинальный мирный договор

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет — после окончания Второй Мировой войны. Условием его заключения Токио называет полное возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи под свою безраздельную юрисдикцию. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны, и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

Начиная с 2016 года, на первом месте в отношениях Токио и Москвы стоят вопросы экономического взаимодействия. И идея о создании совместной опорной базы в Дальневосточном регионе укладывалась в эту концепцию. Япония и РФ согласились совместно осваивать Курильские острова, однако до практических действий пока не дошло. Токио настаивает, что японский бизнес на островах должен работать по японских же законам, в том числе налоговым. Для Москвы это означает поступиться суверенитетом на собственных территориях.

"Токио проталкивает мирный договор как некую панацею, после появления которой на Россию польется дождь японских инвестиций и многократно возрастут объемы взаимной торговли. На деле же ничего подобного не будет, все это лишь аргументы, которыми японцы пытаются получить искомые острова, которые они именуют своими "северными территориями". Реалии же таковы, что если бы бизнес видел возможности расширения сотрудничества с Россией, он бы их реализовывал без всяких мирных договоров.

Наглядный пример — Китай, с которым у Японии самый большой товарооборот, туристический поток из КНР в Страну восходящего солнца постоянно растет, наращивается объем инвестиций из Поднебесной. Меж тем, в Южно-Китайском море эти две страны остро спорят за ряд спорных островов, находящихся под контролем Токио. Ситуация очень острая — Пекин направляет туда военные корабли, устраивает военные провокации. Но это не мешает странам развивать взаимовыгодные торговые и финансовые отношения.

Потому заявления о перспективах мирного договора для России — это подмена понятий. РФ и Япония торгуют в основном сырьем, но Токио никогда не поставит себя в зависимость от российских нефти и газа. А строить заводы в российском Дальнем Востоке Японии просто не выгодно — слишком малый потребительский спрос в этом слабонаселенном регионе на продукцию. Японцам проще основать производство в Малайзии и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона.