Путин учредил новую медаль

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Путин учредил медаль «За отвагу на пожаре» 

RT на русском + ещё 15 1 час назад
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин своим приказом учредил медаль «За отвагу на пожаре». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Приказом учреждается звание заслуженного работника пожарной охраны.
«Медалью «За отвагу за пожаре» награждаются сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, военнослужащие и другие граждане Российской Федерации», — говорится в документе.
Как отмечается, награда выдаётся на «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров, спасении людей и имущества от огня», а также на «умелое руководство деятельностью подразделений противопожарной службы по тушению пожаров, спасению людей и имущества от огня, организацию и проведение аварийно-спасательных работа».
При этом данной медалью могут быть награждены иностранные граждане.
Ранее глава государства учредил памятную медаль «За строительство Крымского моста».
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