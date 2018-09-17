Путин учредил новую медаль

Путин учредил медаль «За отвагу на пожаре»

Президент России Владимир Путин своим приказом учредил медаль «За отвагу на пожаре». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказом учреждается звание заслуженного работника пожарной охраны.

«Медалью «За отвагу за пожаре» награждаются сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, военнослужащие и другие граждане Российской Федерации», — говорится в документе.

Как отмечается, награда выдаётся на «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров, спасении людей и имущества от огня», а также на «умелое руководство деятельностью подразделений противопожарной службы по тушению пожаров, спасению людей и имущества от огня, организацию и проведение аварийно-спасательных работа».

При этом данной медалью могут быть награждены иностранные граждане.

Ранее глава государства учредил памятную медаль «За строительство Крымского моста».