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Крым призвал поднять вопрос водной блокады в ООН
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Крым призвал поднять вопрос водной блокады в ООН 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: РИА Новости
На 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН необходимо рассмотреть вопрос водной блокады Крыма, организованной Украиной, с таким призывом в Общественной палате России выступил представитель республики, глава региональной болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер.
«Перекрыть днепровскую воду — это кощунство», — приводит его слова РИА «Новости».
Абажер задался вопросом о том, как бы отреагировали жители стран Евросоюза, если бы, к примеру, реку Дунай, проходящую через 10 государств, решила перекрыть одна из стран. «Как бы себя чувствовали остальные девять?» — спросил он.
Представитель Крыма добавил, что помимо водной Украина устроила полуострову энергетическую, продовольственную, транспортную, информационную блокады. Кроме того, по его словам, сопредельное государство осуществляет дезинформацию, занимается подменой понятий в отношении крымчан.
«Нарушается свобода передвижения, так как Украина препятствует пересечению границы с Крымом иностранцами», — заключил политик.
Делегация крымских общественников принимает участие в ежегодной конференции ОБСЕ по правам человека в Польше. Абажер, несмотря на протест украинской делегации, уже выступил на совещании, уделив в своем докладе внимание межнациональным отношениям в Крыму. Второе его выступление запланировано на понедельник.
Украинские власти ранее заявляли, что «любой ценой» не допустят возобновления поставок воды в Крым. При этом в Киеве заявляли, что Украина может возобновить поставки воды в Крым, если Россия признается в «оккупации» полуострова. Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Напомним, Киев перекрыл Северо-Крымский канал, после чего в Верховной раде похвастались тем, что создали жителям полуострова «проблемы».
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