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Памфилова прокомментировала выборы в Приморье
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Памфилова заявила об отсутствии сомнений в том, что выборы главы Приморья состоялись 

RT на русском + ещё 81 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила об отсутствии сомнений в том, что выборы губернатора Приморского края состоялись.
«Выборы состоялись, другое дело: признаем ли мы их результаты или не признаем — или в целом или по отдельным участкам, накажем ли кого-то и признаем ли кого-то победителем», — цитирует её РИА Новости.
Ранее сообщалось, что после обработки 95,10% бюллетеней во втором туре выборов главы Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко получил 51,61% голосов избирателей.
Впоследствии стало известно, что при обработке 99,03% бюллетеней кандидат на пост губернатора региона от «Единой России» Андрей Тарасенко обогнал своего конкурента.
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