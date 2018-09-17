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ЦИК отложила подведение итогов выборов в Приморье
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Памфилова: итоги выборов в Приморье не подведут, пока ЦИК не рассмотрит все жалобы 

ТАСС + ещё 2 7 часов назад
Фото: ТАСС
Центральная избирательная комиссия РФ разберется во всех жалобах, которые могут поступить из Приморского края, итоги второго тура губернаторских выборов в регионе будут подведены только после этого. Об этом заявила ТАСС в понедельник глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Пока тщательно не разберем все жалобы, которые поступят, итоги подводить не будем", — сказала она.
В воскресенье 16 сентября в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. После обработки 97,87% протоколов, по данным ЦИК, у врио губернатора Андрея Тарасенко ("Единая Россия") было 47,11% голосов, у коммуниста Андрея Ищенко — 50,37%. После обработки 99,03% протоколов вперед вышел Тарасенко с 49,02%.
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