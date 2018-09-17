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В России могут ввести «сухой закон»
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Милонов предложил Скворцовой ввести в России «сухой закон» 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой ввести в России "сухой закон" до того, как будет наведен "порядок" в алкогольной отрасли и наступит перелом показателей алкоголизации населения.
"Предлагаю вам рассмотреть возможность принятия серьезных заградительных мер по борьбе с пьянством… Главная часть моего предложения — введение временного "сухого закона" на территории Российской Федерации до момента наведения порядка в алкогольной отрасли и наступления перелома показателей алкоголизации населения нашей страны. Без таких суровых мер будущее страны, по моему мнению, просто утонет в гектолитрах ядовитого алкогольного зелья", — пишет Милонов в письме Скворцовой, которое находится в распоряжении РИА Новости.
Политик также предлагает радикально пересмотреть механизм розничной продажи и рекламы любой алкогольной продукции, включая слабоалкогольные напитки, выработать стратегию борьбы с алкоголизацией и продажей низкокачественного алкоголя. Причем данные меры надо принимать "сурово и безжалостно по отношению к так называемым водочным и пивным "королям", наживающихся на здоровье нашей нации", подчеркивает депутат.
"В последние годы уровень потребления алкоголя в нашей стране остается на опасно высоком уровне. Мало того, качество потребляемого алкоголя не всегда отвечает утвержденным стандартам качества и безопасности. С сожалением можно констатировать, что по ряду косвенных признаков в нашей стране наблюдается эпидемия алкоголизма.
"К бутылке" тянутся не только взрослые, но даже дети — на периферии, в отличие от центральных регионов, не всегда строго следят за правилами продажи алкогольной продукции, а надзорные и контролирующие органы не успевают принимать профилактические меры", — поясняет депутат.
Милонов сообщает со ссылкой на статистику, что за последние 25 лет показатели алкоголизма среди населения России, включая детский, возросли в несколько раз.
"Особенно страдает от "зеленого змия" сельская местность и аграрные регионы — целые сельские и деревенские массивы погрузились в беспробудное хроническое пьянство на фоне экономического упадка, который случился в 90-е годы, последствия которого мы только еще преодолеваем", — пишет парламентарий в письме.
Депутат отмечает, что прежде ни до 1917 года, ни в период существования СССР таких объемов потребления алкоголя (около 18 литров спирта на душу населения, включая детей, по данным статистики на 2018 год) не было.
"Прошу вас рассмотреть данное предложение и, в случае разделения моей обеспокоенности, совместно приступить к разработке правовых механизмов по спасению нашей страны от алкогольного заговора", — заключил он.
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