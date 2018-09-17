Как «отрывались» Петров и Боширов. Комментарий Георгия Бовта

Дело Скрипалей и история подозреваемых Лондоном в их отравлении двух россиян обрастает все более странным информационным мусором, который создает общую совершенно фантастическую картину

В свою очередь, британские СМИ продолжают обсуждать странное интервью Петрова и Боширова главному редактору RT Маргарите Симоньян и публиковать все новую информацию о них. Запутается ли дело Скрипалей окончательно? Об этом в комментарии Георгия Бовта

Британская пресса продолжает упражняться в язвительных замечаниях по поводу интервью Боширова и Петрова, выявляя в нем все новые нестыковки. Рассказу двух странных русских «туристов — торговцев БАДами», кажется, не поверил никто, включая, по ее же словам, саму Маргариту Симоньян.

Однако это интервью набросало, словно вентилятор, на информационную картину инцидента огромное количество каких-то совершенно неправдоподобных фактов, которые на первый взгляд выглядят абсолютным информационным трэшем и жестким троллингом Лондона со стороны Москвы. Тем не менее часть досужей публики, а также разные СМИ начинают этот трэш всерьез обсуждать, пытаясь угадать, что же все-таки тут не так, в чем подвох, ведь не могут же те, кого называют грозным словом «агенты ГРУ», быть настолько полными идиотами.

Кроме того, этот наброс дополнительной неправдоподобной информации еще больше усиливает впечатление от произошедшего как абсолютной фантасмагории. Например, расследовательское агентство The Bellingcat обнародовало некие анкеты, которые якобы заполнял один из подозреваемых при получении загранпаспорта в 2009 году, на которых есть пометка «есть письмо с.с.», что может означать «совершенно секретно», а также штамп «сведений не давать».

Причем, по утверждению расследователей, до 2009 года у Петрова не было ни реального паспорта, ни вообще какой-либо истории его жизни. При этом одни журналисты говорят, что указанный на анкете телефон якобы принадлежит Минобороны России, а другие — минимаркету. Третьи же указывают на то, что вообще-то, по крайней мере до недавних пор, в российских спецслужбах было не принято оставлять какие-либо цифровые следы, в том числе в Федеральной миграционной службе, и ни в каких «базах ФМС» никакой информации о Петрове и Боширове быть вообще не должно.

Отсюда возможны два вывода: либо опубликованная The Bellingcat информация — совершеннейшая ложь, либо в российских спецслужбах воцарился какой-то беспримерный бардак и непрофессионализм — по крайней мере, на этом уровне агентуры. Версия о непрофессионализме Петрова и Боширова как отражении общего упадка некогда славных «чекистов и разведчиков» получила довольно широкое распространение в западных СМИ. Некоторые утверждают, что публичный позор, на который их выставили, заставив дать интервью, — это наказание за проваленную операцию.

В свою очередь, якобы источник в британском правительстве слил журналистам информацию о том, что помимо Петрова и Боширова в операции по отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери участвовали еще два человека — некий врач и сотрудник российского посольства. Медика, разумеется, прозвали «Доктор Новичок», что впечатление об инциденте как о какой-то дикой фантасмагории никак не развеивает.

Вдобавок появилась информация о том, что накануне дня, когда якобы Боширов и Петров мазали ядом входную ручку двери дома Скрипаля, они устроили оргию с наркотиками в своем дешевом 75-фунтовом номере отеля, пригласив проститутку и занявшись с ней «громким сексом», что слышали соседи по гостинице. Это как-то уже совсем не вписывается в традиционные представления о том, как должно проводить секретные операции по устранению «предателей».