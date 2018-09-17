ЦИК объяснил смену лидера на выборах в Приморье

Шевченко объяснил, что при обработке протоколов голосования ввод данных в систему «ГАС Выборы» шел с опережением, причем в последнюю очередь в систему вводились данные из отдаленных районов края, в частности, города Арсеньева, где победу одержал Тарасенко.

По данным ЦИК, после обработки 99% протоколов избирательных бюллетеней разница составляет 2 тыс. голосов в пользу кандидата от «Единой России».

Шевченко подчеркнул, что из отдаленных районов ЦИК ни одной жалобы пока не поступило.