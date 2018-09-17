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ЦИК объяснил смену лидера на выборах в Приморье
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ЦИК объяснил смену лидера на выборах в Приморье 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 34 минуты назад
Представитель Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко, курирующий Приморье, объяснил смену лидера на выборах губернатора Приморского края.
Представитель ЦИК сообщил, что после обработки 99,3% протоколов избирательных бюллетеней на выборах губернатора Приморского края лидирует кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко, передает «РБК».
Шевченко объяснил, что при обработке протоколов голосования ввод данных в систему «ГАС Выборы» шел с опережением, причем в последнюю очередь в систему вводились данные из отдаленных районов края, в частности, города Арсеньева, где победу одержал Тарасенко.
По данным ЦИК, после обработки 99% протоколов избирательных бюллетеней разница составляет 2 тыс. голосов в пользу кандидата от «Единой России».
Шевченко подчеркнул, что из отдаленных районов ЦИК ни одной жалобы пока не поступило.
Ранее кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, который после обработки 95,10% бюллетеней во втором туре выборов главы Приморья набирал 51,61% голосов избирателей, поспешил поделиться планами на проведение политического курса в регионе.
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