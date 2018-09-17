Избранный губернатор Алтайского края вступил в должность

Избранный губернатор Алтайского края Виктор Томенко в понедельник официальной вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости.

Официальная церемония инаугурации состоялась в Молодежном театре Алтая. Председатель избиркома Алтая Ирина Акимова объявила итоги голосования на выборах 9 сентября и вручила Томенко удостоверение об избрании его губернатором.

Затем чиновник принес присягу и вступил в должность.

Действующий врио губернатора Алтайского края Томенко после обработки 100% протоколов одержал победу на выборах главы региона, за него проголосовали 53,6% избирателей. По данным избиркома, второе место занимает Владимир Семенов от ЛДПР с 16,20%, третье — кандидат от "Справедливой России" Людмила Суслова с 14,14%, четвертое — Андрей Крылов от Партии роста с 13,46%.

Президент России Владимир Путин 30 мая подписал указ об освобождении от должности главы Алтайского края Александра Карлина, врио губернатора был назначен уроженец Красноярского края 47-летний Томенко.