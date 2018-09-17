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Цивилев вступил в должность губернатора Кузбасса
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Победивший на выборах губернатора Кузбасса Цивилев вступил в должность 

ТАСС + ещё 10 5 часов назад
Фото: ТАСС
Сергей Цивилев, победивший на досрочных выборах губернатора Кемеровской области, официально вступил в должность. На инаугурации, которая проходит в здании администрации региона в понедельник, Цивилев принес присягу, передает корр. ТАСС с торжественной сессии облсовета народных депутатов.
"Вступая в должность губернатора Кемеровской области, торжественно клянусь добросовестно исполнять свои обязанности, защищать интересы Кемеровской области, верно служить народу, уважать и охранять, и оберегать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Кемеровской области", — сказал Цивилев.
Председатель Избирательной комиссии Кемеровской области Петр Батырев вручил Цивилеву удостоверение губернатора. На инаугурации присутствовуют депутаты парламента Кузбасса, главы городов и районов, представали политических партий и общественности. Цивилев отметил, что за эти шесть месяцев вместе с жителями региона создавал стратегию развития.
"Я уверен, что с такой командой, с такими людьми, которые живут в Кузбассе, и с тем промышленным потенциалом, который есть в Кузбассе, мы станем [регионом] номер один за Уралом", — сказал Цивилев.
Беспартийный Сергей Цивилев, выдвинутый "Единой Россией" на выборы главы региона, набрал 81,29% голосов избирателей. Ранее губернатора в Кузбассе выбирали в 2015 году, тогда победил Аман Тулеев, возглавлявший регион с 1997 года. Срок его полномочий истекал в 2020 году, однако 1 апреля 73-летний губернатор ушел в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек. Врио губернатора был назначен 56-летний Цивилев, назначенный в марте заместителем Тулеева. До перехода в администрацию региона Цивилев был совладельцем и гендиректором угольной компании "Колмар" (Якутия).
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