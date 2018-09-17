Цивилев вступил в должность губернатора Кузбасса

Победивший на выборах губернатора Кузбасса Цивилев вступил в должность

Сергей Цивилев , победивший на досрочных выборах губернатора Кемеровской области , официально вступил в должность. На инаугурации, которая проходит в здании администрации региона в понедельник, Цивилев принес присягу, передает корр. ТАСС с торжественной сессии облсовета народных депутатов.

"Вступая в должность губернатора Кемеровской области, торжественно клянусь добросовестно исполнять свои обязанности, защищать интересы Кемеровской области, верно служить народу, уважать и охранять, и оберегать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Кемеровской области", — сказал Цивилев.

Председатель Избирательной комиссии Кемеровской области Петр Батырев вручил Цивилеву удостоверение губернатора. На инаугурации присутствовуют депутаты парламента Кузбасса, главы городов и районов, представали политических партий и общественности. Цивилев отметил, что за эти шесть месяцев вместе с жителями региона создавал стратегию развития.

"Я уверен, что с такой командой, с такими людьми, которые живут в Кузбассе, и с тем промышленным потенциалом, который есть в Кузбассе, мы станем [регионом] номер один за Уралом", — сказал Цивилев.