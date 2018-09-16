Ещё
США считают, что Крым должен принадлежать Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США считают, что Крым должен принадлежать Украине 

ТАСС 5 часов назад
КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. США не имеют конкретного плана относительно изменения принадлежности Крыма, но сдаваться в этом вопросе они не будут. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер в интервью украинскому телеканалу «Прямой» в воскресенье.
"У нас нет конкретного плана, по которому Крым может сейчас вернуться к Украине, но мы не собираемся сдаваться. Мы считаем, что Крым должен быть с Украиной и на полуострове должен быть украинский контроль", — отметил он. При этом Волкер вновь пообещал, что США никогда не признают Крым российской территорией.
Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно.
18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
ТАСС: последние новости
Абэ заявил, что напомнил Путину позицию Токио по территориальному вопросу После обработки 34,06% протоколов во 2-м туре выборов в Приморье лидирует Андрей Ищенко Экзитпол: во втором туре выборов главы Приморья Тарасенко набрал 53%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ресторане в Солсбери пострадали россияне
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась172
Российский «Контейнер» накроет Европу68
США выразили жесткую позицию по Крыму
ЦИК объяснил смену лидера на выборах в Приморье
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
00:48
Ту-160 пролетели через Северный полюс
Армия Другое
00:59
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась
Шоу-бизнес
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия
11:58
На Украине раскрыли главную «мечту» России
Политика В мире
05:03
Шойгу поведал о больших планах Минобороны
Войска Армия
00:52
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей
В мире
01:22
«Это же фантастика»: погода порадует москвичей
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение