США считают, что Крым должен принадлежать Украине

"У нас нет конкретного плана, по которому Крым может сейчас вернуться к Украине, но мы не собираемся сдаваться. Мы считаем, что Крым должен быть с Украиной и на полуострове должен быть украинский контроль", — отметил он. При этом Волкер вновь пообещал, что США никогда не признают Крым российской территорией.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно.