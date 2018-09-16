ЕС и Африка планируют провести саммит в декабре

"Кроме того, в декабре мы пригласим [партнеров] на саммит со странами Африки, на котором мы осознано сделаем акцент не только на вопросах миграции, поскольку они и так в центре внимания, но и на более тесном сотрудничестве африканских стран с ЕС, на экономическом сотрудничестве, вопросах инноваций и развития", — сказал Курц.

Меркель со своей стороны заявила, что «следует сделать акцент на вопросах, связанных с Африкой», а также на более тесном взаимодействии со странами, из которых в Европу прибывают мигранты. По ее словам, важно «разделить работу» между всеми странами ЕС, поскольку в Африке более 50 государств.