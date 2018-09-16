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ЕС и Африка планируют провести саммит в декабре
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ЕС и Африка планируют провести саммит в декабре 

ТАСС 5 часов назад
БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Германия и Австрия полагают, что ЕС должен плотнее сотрудничать с Африкой. Об этом заявил журналистам в воскресенье в Берлине канцлер Австрии Себастьян Курц перед переговорами с главой кабмина ФРГ Ангелой Меркель.
"Кроме того, в декабре мы пригласим [партнеров] на саммит со странами Африки, на котором мы осознано сделаем акцент не только на вопросах миграции, поскольку они и так в центре внимания, но и на более тесном сотрудничестве африканских стран с ЕС, на экономическом сотрудничестве, вопросах инноваций и развития", — сказал Курц.
Меркель со своей стороны заявила, что «следует сделать акцент на вопросах, связанных с Африкой», а также на более тесном взаимодействии со странами, из которых в Европу прибывают мигранты. По ее словам, важно «разделить работу» между всеми странами ЕС, поскольку в Африке более 50 государств.
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