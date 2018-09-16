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Лидирующий на выборах в Приморье Ищенко обещает «не поднимать красный флаг»
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Лидирующий на выборах в Приморье Ищенко обещает «не поднимать красный флаг» 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: ТАСС
Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, лидирующий на выборах главы Приморья, заявил, что не планирует "поднимать в крае красный флаг", а будет идти курсом президента.
"Знаю, что Путин это очень грамотный и опытный человек. И сейчас произошли важные вещи. У нас прошел ВЭФ, и Приморье стоит на границе с двумя странами, идеологией которых является коммунизм — Китай и КНДР. Это не значит, что в Приморском крае сейчас будет поднят красный флаг и здесь резко все станут коммунистами. Нет. Будем продолжать политику президента, и самое главное, будем работать на благо приморцев. Моя команда умеет работать — это будут грамотные люди, молодые патриоты", — сказал Ищенко.
Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко после обработки 82,97% бюллетеней во втором туре выборов главы края получил 52,24% голосов избирателей, он лидирует с отрывом в 7%.
По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.
Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября.
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