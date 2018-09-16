Токио проигнорировало предложение Москвы

Ранее, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий, но прописав в тексте договора стремление Москвы и Токио урегулировать территориальные споры, которые возникли после Второй мировой войны.

По словам Пескова, идея Путина «сформировалась прямо по ходу выступления панельной дискуссии». «Но действительно сам господин Абэ не отреагировал, отреагировал Токио, отреагировали дипломаты на это», — сказал Песков.

«Понятно, конечно, что такие инициативы в таких сложных материях имеют, безусловно, не только внешнеполитический угол, но имеют во многом внутриполитическую нагрузку, тем более в Японии. Поэтому, конечно, формулирование позиции на такую инициативу займет время. И это вполне объяснимо, и это нормально» — добавил пресс-секретарь.

Синдзо Абэ заявил, что сначала должен быть решен территориальный вопрос и только затем решена проблема мирного договора с Россией.