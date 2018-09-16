Песков назвал атмосферу на Госсовете во Владивостоке «рабочей»

"Он был не жесткий, он был рабочий, он был предметный, конкретный и очень содержательный. Представители СМИ предпочитают обращать внимание на то, как задавал вопросы глава государства", — рассказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Также он не считает, что министры были не подготовлены. «Я бы не говорил — неподготовленность. Как правило, участию министров в таком мероприятии предшествует длительная подготовка. Объем тем настолько широк, что предусмотреть объем всех справок и информационных материалов просто невозможно. Но в любом случае президент изрядно погрузился в проблемы Дальнего Востока, налицо позитивная динамика. Остаются ли проблемы? Выше крыши, регион огромный», — подчеркнул Песков.