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Песков назвал атмосферу на Госсовете во Владивостоке «рабочей»
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Песков назвал атмосферу на Госсовете во Владивостоке «рабочей» 

РИА Новости + ещё 1 7 часов назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 16 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что президиум Госсовета, который прошел во Владивостоке, был «не жесткий, а рабочий».
"Он был не жесткий, он был рабочий, он был предметный, конкретный и очень содержательный. Представители СМИ предпочитают обращать внимание на то, как задавал вопросы глава государства", — рассказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Также он не считает, что министры были не подготовлены. «Я бы не говорил — неподготовленность. Как правило, участию министров в таком мероприятии предшествует длительная подготовка. Объем тем настолько широк, что предусмотреть объем всех справок и информационных материалов просто невозможно. Но в любом случае президент изрядно погрузился в проблемы Дальнего Востока, налицо позитивная динамика. Остаются ли проблемы? Выше крыши, регион огромный», — подчеркнул Песков.
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