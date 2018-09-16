Швейцарию назвали целью российской разведки

Каждый четвертый российский дипломат в Швейцарии работает на внешнюю разведку России , утверждает газета Tages Anzeiger со ссылкой на отчет швейцарского бундесрата (Федерального совета).

Газета считает, что Швейцария все чаще становится мишенью российских спецслужб. Отчет бундесрата о нацбезопасности был опубликован еще в марте. В нем говорилось, что «в отношении одной страны есть подозрение, что более четверти дипломатического персонала работают на спецслужбы», сообщает Deutsche Welle

В отчете не говорится, какая страна имеется в виду. Однако издание сопоставило «собственные расследования» с данными отчетами и пришло к выводу, что речь идет о России.

Сейчас в МИДе Швейцарии аккредитованы 83 сотрудника российских дипломатических представительств в Берне, Женеве, Лозанне и Цюрихе. Среди них 37 дипломатов и 30 членов семей представителей российского дипкорпуса.

Официально разведкой занимается военный атташе полковник Александр Провоторов и два его заместителя. Но неофициально, уверяет издание, разведдеятельностью занимаются гораздо больше людей, а для особо важных операций «прибывает подкрепление». Издание считает, что «подкреплением» могли быть и Руслан Боширов Александр Петров , которые рассказывали в интервью RT о посещении Швейцарии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Боширов и Петров не годятся на роль «убийц из ГРУ ».