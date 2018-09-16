Ещё
Швейцарию назвали целью российской разведки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Швейцарию назвали целью российской разведки 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Фото: Reuters
Каждый четвертый российский дипломат в Швейцарии работает на внешнюю разведку России, утверждает газета Tages Anzeiger со ссылкой на отчет швейцарского бундесрата (Федерального совета).
Газета считает, что Швейцария все чаще становится мишенью российских спецслужб. Отчет бундесрата о нацбезопасности был опубликован еще в марте. В нем говорилось, что «в отношении одной страны есть подозрение, что более четверти дипломатического персонала работают на спецслужбы», сообщает Deutsche Welle.
В отчете не говорится, какая страна имеется в виду. Однако издание сопоставило «собственные расследования» с данными отчетами и пришло к выводу, что речь идет о России.
Сейчас в МИДе Швейцарии аккредитованы 83 сотрудника российских дипломатических представительств в Берне, Женеве, Лозанне и Цюрихе. Среди них 37 дипломатов и 30 членов семей представителей российского дипкорпуса.
Официально разведкой занимается военный атташе полковник Александр Провоторов и два его заместителя. Но неофициально, уверяет издание, разведдеятельностью занимаются гораздо больше людей, а для особо важных операций «прибывает подкрепление». Издание считает, что «подкреплением» могли быть и Руслан Боширов и Александр Петров, которые рассказывали в интервью RT о посещении Швейцарии.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Боширов и Петров не годятся на роль «убийц из ГРУ».
Напомним, Петрова и Боширова в Британии считают отравителями Скрипалей и сотрудниками российских спецслужб. Недавно они дали телевизионное интервью главреду RT Маргарите Симоньян, в котором заявили, что не являются теми, кем их пытаются представить. В Британии сочли интервью «наказанием за проваленную операцию».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
ЦИК объяснил смену лидера на выборах в Приморье Абэ «на всякий случай» напомнил Путину позицию Японии по Курилам На втором туре выборов главы Приморья обработаны 50% бюллетеней
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ресторане в Солсбери пострадали россияне185
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась171
Российский «Контейнер» накроет Европу59
США выразили жесткую позицию по Крыму678
«Кровь стынет в жилах»: британцев напугал русский «Ураган»
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
00:48
Ту-160 пролетели через Северный полюс
Армия Другое
00:59
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась
Шоу-бизнес
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия
11:58
На Украине раскрыли главную «мечту» России
Политика В мире
05:03
Шойгу поведал о больших планах Минобороны
Войска Армия
00:52
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей
В мире
01:22
«Это же фантастика»: погода порадует москвичей
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение