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Британия разыскивает врача и сотрудника посольства РФ по «делу Скрипалей»
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Британия разыскивает врача и сотрудника посольства РФ по «делу Скрипалей» 

ИД «Собеседник» + ещё 4 11 часов назад
Британские СМИ узнали о розыске двоих сообщников Александра Петрова и Руслана Боширова по делу об отравлении в Солсбери.
Ранее Sobesednik.ru писал, что в Лондоне сочли телеинтервью предполагаемых отравителей Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова наказанием за проваленное задание.
Как передает британское издание The Sunday Mirror, разведка Великобритании ведет поиски еще двух человек, подозреваемых в помощи Петрову и Боширову.
По данным источника газеты, один из подозреваемых — куратор операции и сотрудник российского посольства, а второй — врач, который также следил за операцией в Солсбери.
Предполагается, что Петров и Боширов могли встречаться с сообщниками до того, как отправились в Солсбери к дому Скрипалей.
Интервью Петрова и Боширова, обвиненных в отравлении Скрипалей
ИД «Собеседник»: последние новости
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