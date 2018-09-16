Британия разыскивает врача и сотрудника посольства РФ по «делу Скрипалей»

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Лондоне сочли телеинтервью предполагаемых отравителей Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова наказанием за проваленное задание.

Как передает британское издание The Sunday Mirror, разведка Великобритании ведет поиски еще двух человек, подозреваемых в помощи Петрову и Боширову.

По данным источника газеты, один из подозреваемых — куратор операции и сотрудник российского посольства, а второй — врач, который также следил за операцией в Солсбери.

Предполагается, что Петров и Боширов могли встречаться с сообщниками до того, как отправились в Солсбери к дому Скрипалей.

Интервью Петрова и Боширова, обвиненных в отравлении Скрипалей