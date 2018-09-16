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Путин лично участвовал в планировании учений «Восток-2018»
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Путин лично участвовал в планировании учений «Восток-2018» 

Мир24 1 час назад
Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин принимал участие во всех этапах маневров «Восток-2018», начиная с планирования. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.
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