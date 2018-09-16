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Путин лично участвовал в планировании учений «Восток-2018»
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Путин лично участвовал в планировании учений «Восток-2018»
Мир24
1 час назад
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Верховный главнокомандующий, президент России
Владимир Путин
принимал участие во всех этапах маневров «Восток-2018», начиная с планирования. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии
Сергей Шойгу
, сообщает
ТАСС
.
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