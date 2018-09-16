На Западе испугались ухода Японии от США в альянс к России и Китаю

Отношения Японии России всегда были плохими из-за Курильских островов, однако в последнее время они пошли на сближение, пишет Le Journal de Montréal. Прежде всего, обе страны видят в этом свою выгоду, а также сами Соединенные Штаты теряют свое влияние в регионе из-за политики изоляционизма.

Автор статьи Лоик Тассе рассказывает о том, что военные и экономические связи между Японией и США крайне сильны, хотя временами японцы высказываются против присутствия американских баз на своей территории. Япония хорошо подошла на роль американского союзника, в котором США нуждались в годы Корейской войны, передает ИноТВ содержание статьи канадского издания.

Отношения России и Японии, напротив, «всегда были плохими». Из-за конфликта вокруг Курильских островов Япония очень мало инвестировала в Россию, хотя объективно страна могла извлечь выгоду из огромных запасов природных ресурсов в Сибири, указывает автор.

В настоящее время ситуация изменилась, тем более что президент Владимир Путин предлагает Японии подписать мирный договор безо всяких предварительных условий.

По мнению автора публикации, Курилы могут стать зоной, свободной для торговли, и не исключает, что там будет установлено «совместное управление двух стран». Кроме того, указывает он, Курилы «прекрасно вписываются в китайскую концепцию Новых шелковых путей».

Разрешение конфликта между Северной и Южной Кореями все больше выходит из-под контроля США, им занимаются Москва и Пекин, следующим шагом которых станет отделение Японии от Соединенных Штатов, уверено издание. Япония заинтересована в сближении с Россией, ведь Москва могла бы помочь Токио снизить влияние Пекина.

«Чем больше США будут следовать дорогой изоляционизма, тем больше их союзники по всему миру будут искать новые альянсы», — заключает Le Journal de Montréal.

Президент России Владимир Путин предложил Токио заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий и только потом решать спорные вопросы, «как друзья». Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что перед заключением мирного договора необходимо разрешить территориальный спор вокруг Южных Курил с Россией.

В Кремле сообщили, что Россия и Япония продолжат переговоры о заключении мирного договора, но у каждой страны есть ограничители и нюансы в подходах.