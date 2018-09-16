Кремль подтвердил стремление Москвы и Токио заключить мирный договор

Переговоры о заключении мирного договора между Россией Японией будут продолжаться. При этом у обеих сторон существуют свои ограничители и нюансы в подходах, но стратегически лидеры стран подтвердили намерение работать для его заключения, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

«Давайте все-таки отталкиваться от того, что японская сторона подтвердила намерение идти в сторону мирного договора. Для каждой стороны этот вопрос особенно важный. Важным, наверное, является то, что обе стороны признают большой проблемой: отсутствие мирного договора. И никто не отказывается от намерения все-таки продолжать переговоры, чтобы выйти на консенсус. Идея действительно была озвучена Путиным во время дискуссии с учетом того, что было сказано господином Абэ во время пленарной сессии», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В Москве в свою очередь считают, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.