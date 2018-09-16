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Путин встретится с Эрдоганом
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Путин обсудит с Эрдоганом вопросы двустороннего сотрудничества 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин в понедельник обсудит с президентом Турции Тайипом Эрдоганом вопросы двустороннего сотрудничества и проблематику сирийского урегулирования, сообщила пресс-служба Кремля.
"Семнадцатого сентября 2018 года в Сочи состоится встреча президента Российской Федерации В. В. Путина с президентом Турецкой Республики Р. Т. Эрдоганом, который посетит Россию с рабочим визитом. Лидеры обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и проблематику сирийского урегулирования", — говорится в сообщении.
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