На Украине раскрыли главную «мечту» России

Кучма заявил о «мечте» России разорвать минские соглашения

Россия "спит и видит" как бы сорвать работу трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу руками Киева, завил в интервью изданию "Сегодня" экс-президент Украины и представитель страны в ТКГ Леонид Кучма

"Тогда бы они имели возможность сказать, что, мол, видите, Украина же ничего не хочет делать, не выполняет Минские договоренности", — сказал Кучма на полях конференции "Ялтинская европейская стратегия".

По его словам, Москва заинтересована в прекращении минского процесса, на котором завязаны антироссийские санкции.

"На Минских договоренностях стоят экономические санкции против России. Если закроем этот формат — нет торговых санкций", — пояснил политик.

В то же время представитель Киева в ТКГ считает, что встреча в "нормандском формате" состоится, поскольку за ее проведение выступают президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч ТКГ в Минске. С 2014 года группа приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако и после соглашения о перемирии между противоборствующими сторонами продолжаются перестрелки.