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Пашинян запретил называть себя пророссийским
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Премьер‐министр Армении Никол Пашинян запретил называть себя пророссийским 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин уважает суверенитет Армении и не вмешивается в ее дела. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщило издание Le Monde.
«Мы не пророссийские и не антироссийские, не проамериканские, не проевропейские, не проиранские. Армения — суверенная страна, и правительство выступает исключительно исходя из интересов нашего народа и нашей страны», — заявил Пашинян.
Он добавил, что уже после первых переговоров с Путиным стало понятно, что российский лидер уважает национальный суверенитет Армении. Также президент России уважает право Армении вести собственную внешнюю политику.
«Когда я был в оппозиции, он не вмешивался, чтобы пресечь нашу революцию. Он не вмешивался и потом, когда я стал премьер-министром. Наши отношения основаны на взаимном уважении», — заключил армянский премьер.
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