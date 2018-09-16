Премьер‐министр Армении Никол Пашинян запретил называть себя пророссийским

«Мы не пророссийские и не антироссийские, не проамериканские, не проевропейские, не проиранские. Армения — суверенная страна, и правительство выступает исключительно исходя из интересов нашего народа и нашей страны», — заявил Пашинян.

Он добавил, что уже после первых переговоров с Путиным стало понятно, что российский лидер уважает национальный суверенитет Армении. Также президент России уважает право Армении вести собственную внешнюю политику.