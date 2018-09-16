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Япония не поверила Путину
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Япония отказалась поверить в спонтанность предложения Путина о мире 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Бывший министр обороны Японии Сигэру Исиба заявил, что предложение президента России Владимира Путина заключить мирный договор не было спонтанным. Об этом он сообщил в ходе предвыборных дебатов с премьер-министром Синдзо Абэ в эфире телеканала NHK.
«Не может быть, чтобы это было спонтанное предложение, как он утверждает. Я уверен, что все было заранее спланировано», — пояснил Исиба.
Глава правительства Японии напомнил, что неоднократно озвучивал официальную позицию Токио как до предложения, так и после него. Он отметил, что многие аналитики рассматривают предложение Путина как желание решить проблему мирного договора.
12 сентября стало известно, что в ходе проведения ВЭФ российский лидер предложил Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. Япония отказалась принять предложение о мире до тех пор, пока не будет урегулирован территориальный спор. 15 сентября Путин и премьер-министр Японии провели личную беседу во Владивостоке.
Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.
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