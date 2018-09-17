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Штабы кандидатов в губернаторы Приморья готовят жалобы в ЦИК
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Штабы кандидатов в губернаторы Приморья готовят жалобы в ЦИК 

ТАСС + ещё 94 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Избирательные штабы кандидатов в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко (КПРФ) и Андрея Тарасенко ("Единая Россия") готовят жалобы в Центральную избирательную комиссию. Об этом в понедельник ТАСС сообщили представители штабов.
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК РФ разберется во всех жалобах, которые могут поступить из Приморского края, и добавила, что итоги второго тура губернаторских выборов в регионе будут подведены только после этого.
"Мы продолжаем документировать все обнаруженные нарушения, продолжаем составлять жалобы в краевую комиссию. Думаю, что для Центризбиркома мы сделаем одну общую жалобу", — сказали ТАСС в штабе Тарасенко.
Аналогичные действия планирует предпринять избирательный штаб Андрея Ищенко. "Мы пока не подавали жалобу в Центризбирком, но планируем это сделать после окончательного подсчета голосов", — заявил ТАСС представитель избирательного штаба Ищенко.
Ранее член Центризбиркома Евгений Шевченко, курирующий в комиссии Приморье, заявил, что ЦИК пока не получил ни одной жалобы на нарушения в ходе второго тура губернаторских выборов в регионе. В краевом избиркоме сообщали, что 18 жалоб и обращений поступили в комиссию и на горячую линию ЦИК, откуда были направлены в региональную избирательную комиссию.
В Приморье во втором туре губернаторских выборов после обработки 99,16% протоколов, по данным ЦИК, врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набирает 49,55% голосов, коммунист Андрей Ищенко — 48,06%. Ищенко, на протяжении почти всего подсчета голосов опережавший конкурента, сообщил о намерении обжаловать итоги выборов, а в штабе Тарасенко обвинили соперников в подкупе избирателей.
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