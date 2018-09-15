Мэттис может лишиться поста главы Пентагона

По сведениям журналистов, которые в свою очередь ссылаются на сразу на несколько чиновников, как действующих, так и бывших, представителей Белого дома, Конгресса и Пентагона , в последние месяцы отношения Трампа с Мэттисом окончательно испортились. Президент недоволен тем, что глава Пентагона не дает использовать Вооруженные силы во внутриполитической борьбе. Кроме того, Трамп и Мэттис разошлись во взглядах на политику в отношении НАТО , совместные военные учения с Южной Кореей, выход США из сделки с Ираном. Их точки зрения не совпадают и по другим актуальным международным вопросам.

Американские СМИ отмечают, что министр обороны при встречах с президентом не демонстрирует открыто несогласие или неповиновение, однако при обсуждении важных тем доказывает свою правоту. Трамп же, как отмечают журналисты, властолюбив, и ему стали надоедать постоянные возражения.