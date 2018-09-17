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Наблюдатели не нашли нарушений на выборах в Приморье
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В ОП Приморья не выявили нарушений на выборах, о которых заявляет КПРФ 

РИА Новости + ещё 41 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Наблюдатели Общественной палаты Приморья не зафиксировали нарушений на выборах главы края при подсчете голосов в районах, итоги голосования в которых вызвали недовольство у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, сообщил РИА Новости председатель Общественной палаты края Борис Ступницкий.
Ранее при подсчете голосов Ищенко, отрыв между ним и Андреем Тарасенко составлял до 8%. Утром понедельника Тарасенко при подсчете 99,03% бюллетеней на втором туре выборов главы региона обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%, сообщалось на сайте ЦИК. Ищенко заявил о недовольстве итогами голосования во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме и объявил бессрочную голодовку.
"Наши наблюдатели нарушений в этих районах не зафиксировали, сигналов у нас не было", — сказал Ступницкий.
В избиркоме края ранее сообщали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко.
По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.
Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября.
Согласно данным exit poll, Тарасенко лидирует с результатом 53%, Ищенко набирает 47%, сообщает ООО "КЦ "Эксперт Групп".
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