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Волкер порадовался за Россию после интервью Петрова и Боширова
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Волкер порадовался за Россию после интервью Петрова и Боширова 

360tv.ru + ещё 5 11 часов назад
Фото: 360tv.ru
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прокомментировал интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Об этом сообщило агентство УНН.
Волкера сказал, что рад за Россию, отвечая на вопрос об интервью Руслана Боширова и Александра Петрова.
«Я очень рад, что Россия не потеряла своего чувства юмора», — цитирует агентство слова Волкера.
Александра Петрова и Руслана Боширова власти Великобритании обвиняют в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. В интервью, которое вышло на канале RT, мужчины в частности отметили, что ездили в Великобританию с туристическими целями, и отвергли все обвинения в причастности к отравлению.
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