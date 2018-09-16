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В США похвалили чувство юмора России
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В США похвалили чувство юмора России 

Газета.Ru + ещё 6 7 часов назад
Специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер отреагировал на опубликованное интервью Руслана Боширова и Александра Петрова, которых Великобритания обвиняет в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, передает НСН.
"Я очень рад, что Россия не потеряла своего чувства юмора", — передает слова Волкера УНН.
Напомним, в своём интервью Александр Петров и Руслан Боширов опровергли информацию британских властей о том, что они связаны с ГРУ. По их словам, они ездили в Солсбери. Где были отравлены Скрипали, чтобы полюбоваться на шпиль собора.
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