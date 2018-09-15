Ещё
В Крыму ответили на слова Порошенко об «оккупации» Азовского моря
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму ответили на слова Порошенко об «оккупации» Азовского моря 

Газета.Ru + ещё 20 19 часов назад
Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал «фантастическим» предположение президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия планирует «оккупировать» Азовское море. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее Порошенко заявил, что Россия блокирует заходы украинских судов в Азовское море с целью «оккупации».
По словам Григория Иоффе, подобные предположения высказываются для того, чтобы показать руководство украинского государства «самым прозорливым, самым осторожным и патриотичным».
"Украинской стороне надо просто выполнять международные правила, связанные с морским правом. Досмотр, который проводится, это совершенно в рамках закона, а вот то, что делает Украина, задерживая российские суда и моряков — это пиратство", — отметил Иоффе.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Газета.Ru: последние новости
Абэ рассказал о встрече с Путиным Врио главы Приморья набрал 46,57% голосов на выборах NHK рассказал о переговорах Путина и Абэ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония выставила России жесткое условие мира332
«Хватит делать из России козла отпущения»
Умерла звезда «Секретных материалов»56
Турист нашел скрытую камеру в апартаментах40
Дыра в «Союзе»: 180 суток на диверсию
Видео
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия
04:00
Япония выставила России жесткое условие мира
Политика Азия
04:13
Дыра в «Союзе»: 180 суток на диверсию
Наука и техника Наука
01:22
МЧС обратилось к москвичам
Погода Новости Москвы
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
03:26
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны
Общество
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение