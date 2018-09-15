В Крыму ответили на слова Порошенко об «оккупации» Азовского моря

Ранее Порошенко заявил, что Россия блокирует заходы украинских судов в Азовское море с целью «оккупации».

По словам Григория Иоффе, подобные предположения высказываются для того, чтобы показать руководство украинского государства «самым прозорливым, самым осторожным и патриотичным».

"Украинской стороне надо просто выполнять международные правила, связанные с морским правом. Досмотр, который проводится, это совершенно в рамках закона, а вот то, что делает Украина, задерживая российские суда и моряков — это пиратство", — отметил Иоффе.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.