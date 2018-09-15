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Волкер: Странно иметь сейчас Договор о дружбе Украины с Россией
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Волкер: Странно иметь сейчас Договор о дружбе Украины с Россией 

Украина.ру 19 часов назад
Об этом он заявил 15 сентября на брифинге в Киеве, передает украинское информагентство «ЛИГАБизнесИнформ».
«По факту вторжения России иметь такой договор (о дружбе с РФ — ред.) это странно», — сказал Волкер.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 6 сентября поддержал предложение президента Украины Петра Порошенко о непродлении договора о дружбе с РФ на следующие 10 лет.
Ранее Порошенко заявил, что Украина подошла подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия договора. Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что его ведомство подготовило необходимый пакет документов и предложит их руководству страны.
Позднее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко уточнила, что Порошенко поручил МИД не денонсировать договор о дружбе с РФ, а просто не готовить документы о продлении его действия.
Порошенко говорил, что до 30 сентября уведомит РФ о непродлении договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Как пояснил президент, договор не будет разорван, так как это сложная и длительная процедура, а прекратит свое действие в связи с непродлением.
Кроме того, глава МИД Украины Павел Климкин заявил в начале сентября, что Украина должна в корне пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.
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