Волкер: Странно иметь сейчас Договор о дружбе Украины с Россией

Об этом он заявил 15 сентября на брифинге в Киеве, передает украинское информагентство «ЛИГАБизнесИнформ».

«По факту вторжения России иметь такой договор (о дружбе с РФ — ред.) это странно», — сказал Волкер.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 6 сентября поддержал предложение президента Украины Петра Порошенко о непродлении договора о дружбе с РФ на следующие 10 лет.

Ранее Порошенко заявил, что Украина подошла подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия договора. Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что его ведомство подготовило необходимый пакет документов и предложит их руководству страны.

Позднее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко уточнила, что Порошенко поручил МИД не денонсировать договор о дружбе с РФ, а просто не готовить документы о продлении его действия.

Порошенко говорил, что до 30 сентября уведомит РФ о непродлении договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Как пояснил президент, договор не будет разорван, так как это сложная и длительная процедура, а прекратит свое действие в связи с непродлением.

Кроме того, глава МИД Украины Павел Климкин заявил в начале сентября, что Украина должна в корне пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.