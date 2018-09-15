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Немецкое ТВ объявило о провале операции «повторное сближение» России и Германии
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Немецкое ТВ объявило о провале операции «повторное сближение» России и Германии 

Деловая газета «Взгляд» 19 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Двухсторонние переговоры между министрами иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Хайко Мааса в Берлине не возымели успеха; вместо точек сближения главы внешнеполитических ведомств обнаружили еще больше разногласий, сообщает немецкий телеканал ZDF.
«От программной речи, с которой выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, даже немного повеяло примирением. Но время для этого, судя по всему, было выбрано неподходящее. Лавров предложил вновь сблизиться, но не стал при этом вдаваться в детали. А вот выдвинутые им обвинения были вполне конкретными», — передает ИноТВ сообщение немецкого ТВ.
Речь идет о заявлении Лаврова о том, что политика Запада в отношении России подходит под поднятие «гибридная война». По словам министра, американская и европейская пресса устраивает «шельмование» нашей страны по любому поводу.
«Министру иностранных дел Германии операция «повторное сближение» также дается нелегко», — констатирует телеканал.
ZDF сообщает, что хотя и Берлин, и Москва хотели показать, что переговоры протекают гармонично, таковым назвать происходящее нельзя. В первую очередь, причина разногласий кроется в политике на сирийском направлении, указывает телеканал.
Лавров заявил по итогам переговоров, что находящиеся в сирийском Идлибе террористы не желают заключать перемирие и не прекращают боевые действия, используя зарубежную помощь.
«Сегодня два министра искали, что общего у России и Германии, а в результате обнаружили еще больше разногласий», — заключает ZDF.
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