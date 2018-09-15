Ещё
Волкер заявил, что в ЕС существует множество сторонников снятия санкций с России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волкер заявил, что в ЕС существует множество сторонников снятия санкций с России 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что в Европейском Союзе существуют разногласия в отношении санкций против России, многие поддерживают идею их снятия.
"То, что я считаю очень важным — поддерживать сильные санкции против российской агрессии на Украине. И вы все знаете, что есть много голосов в Европейском Союзе, которые хотели бы прекратить санкции, хотя Россия ничего и не меняет, и принимая во внимание эти голоса, будет сложно держать мнение Европейского союза общим, если Украина не будет придерживаться своей части минских соглашений", — сказал он в субботу в кулуарах форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES), который проходит в Киеве.
В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму. Последний — это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи. Данные меры, принятые в рамках так называемой Стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией, действуют до 31 января 2019 года с возможностью продления.
ТАСС: последние новости
Захарова: группа Bellingcat под прикрытием расследований выдает дезинформацию спецслужб Лавров: Гаага не передавала Москве данных о "российских шпионах" Лавров предостерег Киев от силового сценария в Донбассе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США541
Комики пошутили о Петрове и Боширове41
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе460
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи8
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце32
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
04:50
«Я чистый русский». Горбачев удивился нелюбви к нему
Политика
02:54
Беспилотник ВСУ с ценными данными случайно сел в ДНР
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение