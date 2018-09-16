Волкер пожаловался на сторонников снятия санкций с России в ЕС

По его словам, это не позволяет «поддерживать консенсус» по вопросу антироссийских санкции в рамках ЕС.

Он также подчеркнул, что является сторонником санкций против России.

Ранее сообщалось, что Волкер призвал украинские власти продлить действие закона об особом статусе Донбасса.

Как отмечалось, Волкер также назвал «чрезвычайно важным» продолжение режима санкций против России.