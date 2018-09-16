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Волкер пожаловался на сторонников снятия санкций с России в ЕС
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Волкер пожаловался на сторонников снятия санкций с России в ЕС 

Газета.Ru + ещё 19 10 часов назад
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine/Flickr.com
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что в Евросоюзе многие поддерживают снятие санкций с России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, это не позволяет «поддерживать консенсус» по вопросу антироссийских санкции в рамках ЕС.
Он также подчеркнул, что является сторонником санкций против России.
Ранее сообщалось, что Волкер призвал украинские власти продлить действие закона об особом статусе Донбасса.
Как отмечалось, Волкер также назвал «чрезвычайно важным» продолжение режима санкций против России.
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