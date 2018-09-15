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Украинский министр рассказал об экзистенциальном конфликте с Россией
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Украинский министр рассказал об экзистенциальном конфликте с Россией 

Lenta.ru + ещё 15 16 часов назад
Фото: Lenta.ru
Украина и Россия находятся в состоянии экзистенциального конфликта. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве в субботу, 15 сентября, передает РИА Новости.
«Нет конфликтов, которые нельзя решить, но то, что происходит между нами и россиянами, — это вопрос нашего существования, это экзистенциальный конфликт, то есть он абсолютно отличный от того, когда идет борьба за что-то другое», — сказал он.
Министр подчеркнул, что в вопросе «быть или не быть» недопустимы компромиссы.
30 августа Климкин заявлял, что его ведомство подготовило все документы для расторжения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией по поручению президента Украины Петра Порошенко. Однако 3 сентября вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко уточнила, что речь идет о непродлении действия соглашения, а не о его разрыве. По ее словам, президент поручил только не готовить документы на пролонгацию.
В России отметили, что договор с Украиной уже не несет смысла, поэтому его разрыв не приведет к серьезным последствиям.
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