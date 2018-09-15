Климкин сообщил об экзистенциальном конфликте Украины и России 

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что в отношениях России и Украины в настоящее время наблюдается экзистенциальный кризис, передает РИА «Новости».
Как отмечается, данное заявление Климкин сделал в субботу, 15 сентября, во время выступления на конференции «Ялтинская европейская стратегия».
"Нет конфликтов, которые нельзя решить, но то, что происходит между нами и россиянами, — это вопрос нашего существования, это экзистенциальный конфликт, то есть он абсолютно отличный от того, когда идет борьба за что-то другое", — сказал Климкин.
Он также подчеркнул, что в вопросе «быть или не быть» компромисс, по его мнению, невозможен.
Ранее Климкин обвинил Россию в том, что Украина прекратила поставку воды в Крым.