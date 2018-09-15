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Президент Шри-Ланки отозвал из Австрии не отвечавшего на его звонки посла
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Президент Шри-Ланки отозвал из Австрии не отвечавшего на его звонки посла 

Говорит Москва 2 часа назад
По информации агентства France-Presse, на минувшей неделе дипломаты в течение нескольких часов не отвечали главе государства. По какому вопросу президент хотел связаться с посольством, не уточняется.
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