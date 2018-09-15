Президент Шри-Ланки отозвал из Австрии не отвечавшего на его звонки посла

По информации агентства France-Presse, на минувшей неделе дипломаты в течение нескольких часов не отвечали главе государства. По какому вопросу президент хотел связаться с посольством, не уточняется.